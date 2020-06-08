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Dünya

Tanzanya Devlet Başkan Magufuli: Dualarla Koronavirüs'ü yendik

08 Haziran 2020 19:23

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, ülkede vatandaşlarının duaları sayesinde "Koronavirüs'ün yok edildiğini" söyledi.

Başkent Dodoma'daki bir kilisede yapılan ayın sırasında konuşan, Magufuli "Koronavirüs Tanrı sayesinde yok edildi" dedi. Devlet Başkanı ayrıca, kilisedeki ayine katılanları maske ve eldiven takmadıkları için övdü.

Magufuli daha önce sık sık koronavirüs krizinin abartıldığını söylemiş halkı kiliselerle, camilerde dua etmeye çağırarak "dualar virüsü yok edebilir" demişti.

Tanzanya hükümeti ayrıca, ülkedeki koronavirüs vakaları konusundaki verileri yayınlamaya son vermişti.

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