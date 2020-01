Tankut Turnaoğlu'ndan spora tam destek

\"Çocuğuna spor yaptıran her anneyi \'olimpik anne\' olarak görüyoruz\"

\"Çocuklara ilham verecek kadın sporcuları veya kadın takımlarını destekliyoruz\"

\"Verdiğimiz desteği topluma katkı olarak görüyoruz\"

\"Kış sporları daha çok desteklenmeli\"

\"Kış Olimpayatları Türkiye\'de sahiplenilmesi gereken bir organizasyon\"

Birçok branşta çok sayıda sporcu ve organizasyona sponsorluk desteği veren Procter & Gamble\'ın Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, insan hayatı için büyük önem taşıdığına inandığı spora katkılarının artarak süreceğini söyledi. TMOK işbirliği ile başlattıkları \"Olimpik Anneler\" projesinin çocuklara düzenli spor yaptırmayı hedeflediğini aktaran Turnaoğlu, Kort dergisine verdiği röportajda önemli konulara dikkat çekti.

Çocuk yaşta basketbola başlayan ve uzun yıllar oynadıktan sonra yoga, crossfit ve tenise yönelen Turnaoğlu, \"P&G olarak çocuğuna spor yaptıran her anneyi \'olimpik anne\' olarak görüyoruz, destekliyoruz. Sporun gelişime de büyük katkısı var. Kendimden örnek vereyim; özellikle 10\'lu yaşlarda basketbol oynamanın faydasını fazlasıyla gördüm. 10-20 yaş arası sporla ilgilenen çocuklar birçok kazanım elde ediyor. Daha disiplinli, daha sosyal oluyor, kötü alışkanlıklardan uzak duruyor, zamanı iyi değerlendirmeyi öğreniyor. Kendi çocuklarıma da spor bilincini aşılamaya çalışıyorum\" diye konuştu.

KIZLARA \'POZİTİF AYRIMCILIK\'

Grubun önemli markalarından Orkid ile bayanlara \'pozitif ayrımcılık\' uyguladıklarının ipuçlarını veren Turnaoğlu, \"Orkid, duygusal olarak da kızların yanında olmak isteyen bir marka. Bu bağlamda önce A Milli Voleybol Takımı\'na sponsor olmuştuk. Orkid olarak çok fazla branş seçmek istemiyoruz. Ulusal veya uluslararası alanda erkeklerle rekabet eden hatta onlardan daha iyi durumda olan genç kızlara ve çocuklara ilham verecek kadın sporcuları veya kadın takımlarını destekliyoruz. Bu bağlamda voleybol ve tenis en önde gelen branşlar. Tabii ki başka sporlar da olabilir. Mesela İlke Özyüksel\'e (pentatlon) \'30\'uncu yılında 30 destek\' projesi kapsamında destek veriyoruz. Orkid ile İpek\'i (Soylu) de destekledik. Sporcuların başarılarını duyurma gücümüz olduğuna ve bu gücü kullanmamız gerektiğine inanıyorum\" ifadelerini kullandı.

TOPLUMA KATKI OLARAK GÖRÜYORUZ

Spora verdikleri desteği topluma katkı olarak gördüklerini aktaran Turnaoğlu, \"Bizim gördüğümüz şu; spor genç nüfusu fazla olan bir ülke için insanları iyi eğitebilmek adına önemli bir alan. 10\'lu yaşlarda düzenli spor yapan çocuklar, spor kültürünü içselleştirdiği için diğer alanlarda başarılı oluyor. P&G, 2010\'dan beri dünyada olimpiyat sponsoru. Türkiye\'de de olimpiyatı destekliyoruz. Ancak 4 bu ruhu her yıl yaşatmak için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) işbirliği ile \'Olimpik Anneler\' projesini başlattık. Şu anda kış sporlarına da odaklandık. Çünkü Kış Olimpiyatları yaklaşıyor. Türkiye\'de az takip ediliyor ama olimpik takvimde büyük önemi var. Kış Olimpiyatları\'nı Türkiye\'de daha çok duyurmak amacıyla tanıtım filmi yayınlamaya başladık\" değerlendirmesinde bulundu.

KIŞ SPORLARI DAHA ÇOK ÖNEMSENMELİ

Kış şartlarının zor geçtiği bölgelerin kış sporları için sporcu yetiştirme konusunda elverişli olduğunu göstermeyi hedeflediklerini belirterek, \"Mesela Ayşe Durlu\'nun hikayesini gündeme taşıyoruz. Olimpiyatlara gidip gidemeyeceği henüz belli değil ama Ayşe bir proje sporcusu. Kayakta alp disiplininde yarışıyor. Henüz 18-19 yaşlarında\" yorumunu yapan Tankut Turnaoğlu, \"Alp disiplininde olimpiyatlara gitmek çok zor. Gidebilirse büyük başarı olacak. Aileler tehlikeli diye çocuklarını kayaktan uzak tutmaya çalışıyor. Birkaç trajik kaza var ama kayak çok zevkli bir spor. Ben de kayıyorum. Türkiye\'de 6 ay karın yerde kaldığı bölgeler var. Özellikle buralarda bu spor desteklenmeli\" şeklinde konuştu.

SPOR, EĞİTİMİ OLUMLU ETKİLER

Kayak Federasyonu ciddi işler yaptığını ancak daha ileri gidebilmek için desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Turnaoğlu, \"Avrupa\'da özellikle Alpler\'e yakın bölgelerde insanların kayak eğitimine ne kadar entegre olduğunu görünce bu branşta almamız gereken çok yol olduğu ortaya çıkıyor. Fransa Alpleri\'ndeki okullarda her bölgede bir müdür var. Müdürler haftanın bir günü okul yerine eğitim amacıyla kayağa gidiyor. Ülkemizde de çetin kış şartlarının yaşandığı yerlerde hayatta kalmak için kar üzerinde yürümeyi öğrenmek gerekiyor. Savunma boyutunda da askeri eğitimler bu bölgede veriliyor. Kış Olimpayatları Türkiye\'de sahiplenilmesi gereken bir organizasyon. Bunu dünyada başlattık. Üzerinde durulması gereken bir konu da sporun eğitimi olumsuz etkilemeyeceğini, hatta eğitime katkı sağlayacağını aktarmak olmalı. Ben böyle düşünüyorum\" dedi.

