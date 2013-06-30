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Takvim, darp edilen kadın için 'Nakavt' başlığı attı

takvim.com.tr sokak ortasında darp edilen ve kanlar içinde kalan bir kadının haberini 'Nakavt' başlığıyla verdi

30 Haziran 2013 19:47

Gezi Parkı olaylarında yaptıkları asparagas Amanpour röportajıyla dikkatleri üzerine çeken Takvim gazetesi yine çok konuşulacak bir habere imza attı.

Yalova'da tartıştığı erkek arkaşından sokak ortasında darp edilen ve kanlar içinde yerde kalan bir kadının haberini 'Nakavt' başlığıyla veren Takvim gazetesi sosyal medyada tepki topladı.

İşte Takvim'in o haberi:

 Yalova Osmanlı Park'ta yürüyen genç kadın ve erkek tartıştı. Tartışma büyüyünce erkek, kız arkadaşını darp etmeye başladı. Aldığı yumruk darbeleriyle ağzından ve burnundan kanlar gelen genç kız, yere yığıldı. Vatandaşlar ise yaralı kızın yanından el ele tutuşarak yürüyüşlerine devam etti. Yarılı kız hastaneye kaldırılırken, polis dayakçı sevgiliyi arıyor.

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