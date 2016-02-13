Karada yapılan en büyük tekne ve yat fuarları arasında yer alan ‘CNR Avrasya Boat Show’ fuarı kapılarını bugün açıyor. Fuarda her bütçeye uygun tekneler görücüye çıkarken, fiyatlar 3 bin lira ile 171 milyon lira (52 milyon Euro) arasında değişiyor. Fuarda sadece tekne ve yatlar değil, sektöre ait tüm aksesuar ve ekipmanlar da sergileniyor. Binin üzerinde markanın katılımı ile gerçekleştirilen CNR Avrasya Boat Show, 21 Şubat’a kadar ziyaretçilerine açık olacak. 2.5 metre ile 30 metre arasında yüzlerce teknenin yer aldığı fuarda taksitle tekne satışı da yapılıyor.

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, Quicksilver firması yüzde 30 peşin, 48 ay 299 Euro’luk taksitle 5 metrelik tekne satıyor. 85 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarın VIP açılışı CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, Deniz Endüstrisini ve Denizciliği, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticaret Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Geliştirme Derneği (DENTUR) Başkanı Alparslan Sirkecioğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan’ın katılımı ile yapıldı.