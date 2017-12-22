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TAKSİM MEYDANI'NDA YILBAŞI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

  Haber-Kamera: Hakan KAYA - Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) -  Yılbaşına sayılı günler kala Taksim Meydanı'na ışıklı süslemeler asılırken, güvenlik kameralarının da sayıları artırıldı

22 Aralık 2017 18:19

 


Haber-Kamera: Hakan KAYA - Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) - 
Yılbaşına sayılı günler kala Taksim Meydanı\'na ışıklı süslemeler asılırken, güvenlik kameralarının da sayıları artırıldı.

Taksim Meydanı\'nda yılbaşı hazırlıkları sürüyor. Hazırlıklar kapsamında Taksim Meydanı\'na ışıklı süslemeler asıldı. Meydandaki güvenlik kamerası sayıları ise artırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni kameraları vinç yardımıyla direklere takarken, mevcut kameraların ise bakımları yapıldı.


Görüntü dökümü 
-Taksim Meydanı
-Süsleme çalışmaları
-Yeni kameraların takılma çalışmaları
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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