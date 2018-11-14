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Taksicilere eğitim şartı geliyor

Mesleği namusuyla yapanlar rahatsız

14 Kasım 2018 14:40

Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının ortaklaşa yürüttüğü "Taksi Eğitim Projesi" kapsamında verilecek eğitimi başarıyla tamamlayanlar taksicilik yapacak. İstanbul'da 50 bin taksiciyi ilgilendiren projeye katılmayanlar çalışma ruhsatı alamayacak, dolayısıyla denetimler sonunda araçları trafikten men edilecek.

Yakın zamanda hayata geçirilecek olan düzenlemeyle İstanbul'da 50 bin taksiciden projeye katılmayanlar çalışma ruhsatı alamayacak, dolayısıyla denetimler sonunda araçları trafikten men edilecek.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Sertifikası olmayan kişiler artık şoförlük yapamayacak. Şoförlük yapıp da yanlış yapanlar da meslekten ihraç edilecek. Adli ve idari yaptırımlar uygulanacak" dedi.

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hakan Eğinlioğlu da konuya dair "Tedavülden kalkmış paraları, para üstü olarak veriyorlar. Tırnakçılık yapıyorlar. Para üstü 50 lira vermesi gerekirken, 5 lira veriyor. Turist kısa bir mesafe gitmek istiyor, söz konusu taksici ise geniş bir İstanbul turundan sonra turisti bırakıyor. Bu adamlar yüzünden mesleğini namusuyla yapan taksiciler de rahatsız oluyor" dedi.

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