Tahıllı kaşık mamasına soruşturma

Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici Hero Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine Hırvatistan menşeli "tahıllı kaşık maması"na yönelik önlem alınıp alınmaması değerlendirildi.

İnceleme sonucunda yeterli bilgi, belge ve delil bulunduğu anlaşıldığından İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla Hırvatistan menşeli tahıllı kaşık maması için damping soruşturması açıldı.