Tacizcileri afişe etti, başı belaya girdi!

ABD’nin Ohio eyaletinde cinsel tacize uğrayan 17 yaşındaki genç kız, tacizcilerinin isimlerini Twitter’da açıklayınca özel hayatı ihlal etmekle suçlandı.

17 yaşındaki Savannah Dietrich, 2011 Auğustos’unda katıldığı bir partide sarhoş olup sızınca yaşıtı olan iki genç tarafından tacize uğradı. Tacizcilerin cep telefonuyla çektikleri fotoğrafları internete yüklemesinin ardından Dietrich’in ailesi olayı mahkemeye taşıdı.

ABD yasalarına göre reşit olmayan zanlıların isimleri açıklanamadığı gibi dava da kapalı kapılar ardında görülmeye başlandı.

Davanın kamuoyundan gizlenmesiyle zanlıların çok hafif cezalarla kurtulacağını öngördüğünü söyleyen Dietrich, twitter hesabında iki zanlının isimlerini açıkladı.

Ancak zanlıların avukatı, 17 yaşındaki genç kızı müvekillerinin özel hayatını ihlal ettiği ve reşit olmayan zanlıların isimlerini kamuoyuna açıklayarak suç işlediğini iddia ederek mahkemeye şikayette bulundu.

Mahkemenin avukatı, 17 yaşındaki genç kızı 180 gün hapis ve 500 dolar para cezasına çarptırdı.

Davaya dikkat çekmek için kendi adını açıklamakta sorun görmeyen Savannah Dietrich, “Bu yaşanan çok büyük bir haksızlık; mahkeme tecavüzcüleri, kurbandan daha çok umursuyor” dedi.

Dietrich ailesinin avukatı, müvekkilinin zanlıların isimlerini açıklamasının anayasal haklar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.