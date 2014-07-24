T24 köşelerinde bugün...

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/aydin-engin/bu-kadar-cok-kandirilana-ne-derler,9797" target="_blank">Aydın Engin: <span style="line-height:1.5;">Bu kadar çok kandırılana ne derler?</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/murat-aksoy/hukuk-iktidarin-fahisesidir,9798" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Murat Aksoy: </span><span style="line-height:1.5;">Hukuk iktidarın fahişesidir</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/ergun-babahan/cemaate-cadi-avi,9796" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Ergun Babahan: </span><span style="line-height:1.5;">Cemaat’e cadı avı!</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/murat-paker/kim-secilirse-nasil-bir-turkiye,9792" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Murat Paker: </span><span style="line-height:1.5;">Kim seçilirse nasıl bir Türkiye?</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/sibel-yerdeniz/iktidar-ablukasindan-mahalle-baskisina-malatya,9793" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Sibel Yerdeniz: </span><span style="line-height:1.5;">İktidar ablukasından, mahalle baskısına: Malatya</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/cemal-tuncdemir/turkiyenin-obamasi-kim,9794" target="_blank">Cemal Tunçdemir: <span style="line-height:1.5;">Türkiye’nin Obama’sı kim?</span></a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n