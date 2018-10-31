SZ: Merkel'e olan ilgi azalabilir

Süddeutsche Zeitung Başbakan Angela Merkel'in parti genel başkanlığından çekilmesini şöyle yorumluyor:

"Merkel'in iç politik riske girip iktidarı yeni parti genel başkanıyla paylaşması Alman siyasetinin güvenirliğine zarar verebilir. Zararın sınırlı kalması Merkel'in yakın çevresinden ve şimdiye kadar dış politika hırsı göstermemiş bir isim olan Annegret Kramp-Karrenbauer gibi bir siyasetçinin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) genel başkanlığına seçilmesiyle mümkün olabilir. Partinin başına kim gelirse gelsin, Merkel "topal ördek" durumuna düşerek en ağır siyasi cezaya katlanmak zorunda kalabilir. Başbakana duyulan ilgi azalacak, günlük icraatı önem kaybedecektir. Berlin'de ne gibi siyasi ittifakların kurulacağı ve hangi isimlerin ön plana çıkacağı önem kazanacaktır. Merkel'in değil, Almanya'nın daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olup olmadığı ise sorulmaya devam edecektir."

Frankfurter Rundschau gazetesinin yorumunda Angela Merkel'in genel başkanlıktan vazgeçmesinin sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi üzerindeki muhtemel etkileri ele alınıyor:

"Merkel çekileceğini açıklamakla partisi CDU'ya içerik ve kişilik açısından yaşama gücü kazandırdı. Bir anda Merkel ve onun izlediği siyaset alternatifsiz olmaktan çıktı. Son iki eyalet seçimi Almanya için Alternatif partisinin (AfD) oylarını daha fazla arttıramayacağını gösterdi. Sağ popülistler hedefledikleri yüzde 20'lik oranın oldukça altında kaldılar. Kamuoyu araştırmalarındaki değerleri de aylardır değişmiyor. Merkel'in alternatifsizlikten vazgeçmesi AfD'yi zayıflatacaktır. Almanya'nın doğusundaki üç eyalette yapılacak önemli seçimlere bir yıl kala Merkel ve partisi Almanya'ya büyük bir hizmette bulunmuş oldu."

Almanya'da işsizlik oranı ilk kez yüzde 5'in altına düştü. Frankfurter Allgemeine Zeitung işsiz sayısının birleşme sonrasındaki en düşük orana gerilemesini şöyle değerlendiriyor:

"En önemli problem artık işsizlik değil, uzman işgücü açığından kaynaklanıyor. Hizmetler sektörünün birçok branşında açık kadrolara eleman bulunamıyor. Federal hükümet maalesef sıkıntının giderilmesine yeterli katkıda bulunmuyor. Aksine 63 yaşında emekli olma ve yarı zamanlı çalışma imkânı yaratmakla iş piyasasından çekilmeyi kolaylaştırıyor. Oysa hükümetin, çocuk bakım hizmetlerini arttırıp, annelerin tam gün çalışabilmesini sağlaması ve vasıflı işgücü açığını kapatmak için gerekli göç yasasını bir an önce çıkarması gerekirdi."

Frankfurter Rundschau gazetesinin yorumunda işsizlikteki düşüşün yarattığı fırsatları değerlendirmek gerektiği belirtiliyor:

"Alman istihdam piyasası canlanıyor. Bu durum bütün iş bulup çalışabilenler için iyi bir haber sayılmaz. İşverenin işsizler ordusundan kendine eleman seçememesi aynı zamanda, ücret ve çalışma şartlarında düzeltme yapmak için fırsattır. Ancak, düşük ücretli işler ortadan kalkmadı, yaşlıların iş bulması kolaylaşmadı, uzun süreli işsizlerin sayısı da azalmadı. Hükümeti önemli görevler bekliyor. Berlin eyalet yönetiminin işsizlere uygulanan yaptırımların yumuşatılması için girişimde bulunması olumlu bir gelişmedir. Sosyal Demokrat Parti (SPD) federal düzeyde yeniden ayağa kalkmak istiyorsa, bu girişimi koalisyon ortağı ile anlaşmazlığa düşme fırsatı olarak kullanmalıdır."

DW, afp, dpa/AG,GA

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