Suudi Veliaht Prensi'nin aldığı Da Vinci tablosu ‘kayıp'

Geçen yıl Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın 450 milyon dolara satın aldığı Leonardo da Vinci tablosu ortadan kayboldu.

Diken’in Times’tan aktardığı habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Louvre Müzesi adına Selman tarafından satın alınan ‘Salvator Mundi’ adlı eser, satın alındığı günden beri hiç kamuya açılmadı.

Tablo üzerine çalışan uzmanlar, sanatçılar ve restoratörler ‘Salvator Mundi’nin akibeti konusunda endişeli. Abu Dabi’deli Louvre Müzesi, eylül ayında tabloyu sergileyeceğini açıklamıştı. Tabloyu hala sergilemeyen müze, tablo hakkında bilgi de vermiyor.

‘Salvator Mundi’ Rönesans’ın ve dünya tarihinin en önemli sanatçılarından Da Vinci’nin yaptığı 20 resimden biri.