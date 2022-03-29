Suudi Aramco'dan petrole rekor zam

Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgali, artan talep ve hızla düşen stoklar nedeniyle petrol fiyatları, 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye taşındı. Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri olan Suudi Aramco, ham petrol fiyatlarına rekor zam yapmaya hazırlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı, artan talep ve hızla düşen stoklar nedeniyle petrol fiyatlarının son zamanların en yüksek seviyesine gelmesinin ardından, dünyanın en büyük petrol devi Suudi Aramco'nun, ham petrol fiyatlarına 5 dolar civarında rekor zam yapacağı belirtildi.

Ham petrolün 5 doların üzerine çıkması bekleniyor

Bloomberg’in beş rafineri ve yatırımcı ile yaptığı anketin ortalamasına göre, Suudi Aramco’nun Mayıs gönderili ham petrolü Asya müşterilerine 5 dolar yukarıdan satması bekleniyor. Bu artış Umman-Dubai gösterge petrol fiyatı ile Suudi petrolü arasındaki farkı 9,95 dolarla rekor seviyeye taşımış olacak.

Gözler OPEC+ toplantısında

Aramco, resmi fiyatlarını genel olarak ayın ilk günlerinde yayımlıyor. Hali hazırda artan talep ve hızla düşen stoklar nedeniyle yükselen petrol fiyatları Ukrayna’daki savaşın fiyatları daha da yukarı taşımasıyla bu çeyrekte 2008’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Orta Doğu’nun en önemli petrolünde beklenen artışın dünyanın en büyük ithalatçısı olan Çin’de yaşanan pandemi kapanmalarına rağmen gerçekleşeceği belirtiliyor. Aradaki fark talebin ne kadar güçlü ya da zayıf olduğu için önemli bir işaret olarak kabul ediliyor.