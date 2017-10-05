Suudi Arabistan Rusya’dan S-400 alacak

Özge Düzgün, Riyad, 5 Ekim, (DHA)- Suudi Arabistan’ın El-Arabiya televizyonunun haberine göre, Suudi Arabistan, Rusya’dan S-400 füze sistemi satın almaya karar verdi. Bu karar Suudi Kralı Salman’ın Moskova ziyarette gündeme geldi. Suudi Arabistan’ın kamu kuruluşlarından biri olan Suudi Arabistan Askeri Sektörler Şirketi (SAMI) gelen açıklamaya göre görüşmede ülkeler kendi askeri sanayilerini geliştirmek için bir mutabakat anlaşması imzaladı. Yapılan açıklamada Rusya devletine ait ihracat şirketi Rosoboronexport Arabistan’a S-400, TOS-1A, AGS-30 ve Kalashnikov AK-103 tedarik edecek. Anlaşmaya göre sistem teknolojiyi transfer etme, silahlanma sistemlerinin imalatı sürdürülmesi ve yerelleştirme Rusya’nın verdiği teminat ile sağlanacak.