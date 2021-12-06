Suudi Arabistan GP'de Hamilton kazandı; puanlar eşitlendi, şampiyonluk son yarışa kaldı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Suudi Arabistan'da yapılan sezonun 21. yarışı, uzun süre hafızalardan silinmeyecek, unutulmaz anlara sahne oldu.

İlk turları sorunsuz geçen yarışın 12. turunda Mick Schumacher'in kazası üzerine piste güvenlik aracı girerken, daha sonra hasarın boyutunun yüksek olması sebebi ile kırmızı bayrak çıkarıldı ve yarışa ara verildi. Güvenlik aracı piste girdiğinde pitstop yapan Hamilton ve Bottas, yarış tekrar başladığında sıralama Verstappen'in arkasında kaldı.

Yarış tekrar başladığında yine heyecan verici anlar yaşandı. Yeniden başlayan yarışta 2. sırada olan Hamilton, ilk viraja gelmeden Verstappen'den liderliği aldı, ilk virajda ise Verstappen pist dışına çıkarak tekrar liderliğe çıkarken, aynı pozisyonda Ocon da Hamilton'ı geçti ve Hamilton 3. sıraya geriledi.

Bu kalkışta arkada tarafta da bir kaza yaşandı ve bu kazada Haas'tan Nikita Mazepin, Red Bull'dan Sergio Perez ve Williams'tan George Russell elendi. Bu kazanın ardından yarış bir kez daha kırmızı bayrakla askıya alındı ve yarışta sıralama Verstappen, Ocon, Hamilton şeklinde oldu.

Verstappen'in yarış dışından Hamilton'ı geçmesi üzeirine FIA, Verstappen'den Hamilton ve Ocon'a yer vermesini istedi. Bunun Verstappen kırmızı bayrakların ardından yarışta 3. sırada başladı. Fakat yarış tekrar başladığında, Verstappen üçüncü sıradan harika bir start aldı ve ilk virajda hem Hamilton hem de Ocon'u geçti ve ilk sıraya yükseldi. Daha sonra da Hamilton Ocon'u geride bıraktı ve ilk iki sıra Verstappen - Hamilton oldu.

İlerleyen turlarda bu ikili arka tarafla farkı açarken, birkaç kere pistteki kazalara bağlı olarak sanal güvenlik aracı piste girdi. Sanal güvenlik aracı çıktıktan sonra tekrar hızlanan yarışta Hamilton Verstappen'e tekrar atak yaptı ama Verstappen yine pist dışından virajı döndüğü için liderliği kaybetmedi. Bunun üzerine FIA, Verstappen'den bir kez daha Hamilton'a yer vermesini istedi.

Hamilton, yavaşlayıp kendisine yol veren Verstappen'e arkadan çarptı. Hamilton'ın ön kanadı kırılırken, Verstappen'in de arka lastikleri ciddi zarar gördü ama iki pilot da yarışa devam etti. Daha sonra Verstappen hem Hamilton'a yer verdi, hem de yarış dışına taştığı için 5 saniye ceza aldı.

Kalan bölümde iki pilot da nazaran daha sakin bir yarış geçirirken, damalı bayrağı Lewis Hamilton ilk sırada, Max Verstappen ikinci sırada geçti.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Estaban Ocon'u yarışın son turunun son düzlüğünde solladı ve damalı bayrağı Ocon'un 0.1 saniye önde geçti.

Böylelikle ilk kez yarış düzenlenen Suudi Arabistan'da sevinen Hamilton oldu. Büyük Britanyalı pilot, 2:06:15.118'lik derecesiyle sezonun 8'inci, kariyerinin ise 103'üncü birinciliğine ulaştı. Verstappen, liderin 11.825 saniye arkasında ikinci, Mercedes'in Fin sürücüsü Valtteri Bottas ise liderin 27.531 saniye ardında üçüncü oldu.

En hızlı tur puanını da hanesine yazdıran Hamilton, 369.5 puana ulaşarak son yarış öncesi zirve yarışında Verstappen ile arasındaki puan farkını kapattı.

Pilotlar ve takımlar klasmanında şampiyonun belirleneceği sezonun 22. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, 12 Aralık'ta yapılacak.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Charles Leclerc (Monako): 158

Takımlar

1. Mercedes 587,5

2. Red Bull: 559,5

3. Ferrari: 307,5

4. McLaren: 269

5. Alpine: 149