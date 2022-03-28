Suşehri Hükümet Konağı'na kaymakama özel asansör yapıldı

Sivas Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, hükümet konağına kendine özel asansör yaptırdı. Henüz iki yıl önce hizmete giren Suşehri Hükümet Konağı'nda 8'er kişilik iki ayrı asansör daha bulunuyor.

Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığı ile ihale edilerek yaptırılan ek asansör sadece kaymakam ve konuklarını taşıyacak. İddialara göre kaymakamın Koronavirüs salgınını gerekçe göstererek kendine özel asansör yaptırması ilçede tepki topladı.

380 bin TL'ye yapıldı

Sözcü'nün haberine göre, son teknoloji ile donatılan Suşehri Hükümet Konağı ve Adalet Sarayı’nda ayrıca 8’er kişilik 2 adet asansör daha bulunuyor. Yaklaşık 26 bin nüfusa sahip ilçeye bağlı 13 mahalle ve 75 köy bulunuyor.

Kaymakamlığın, Köylere Hizmet Götürme Birliği üzerinden yaklaşık 380 bin lira harcayarak binanın arka cephesi dışından cam bölme içerisine yaptırdığı akvaryum tarzı asansör kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını da gözler önüne seriyor.

"Kamu kaynağı özel asansöre harcanıyor"

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kaymakam Hidayet Sarı’nın kendine özel asansör yaptırmasının kamu kaynaklarının nasıl israf edildiğinin en büyük kanıtı olduğunu belirterek, “Bir tarafta ekmek kuyruğunda, yağ kuyruğunda, et kuyruğundaki vatandaşlar diğer tarafta bir lale devri. Suşehri'nin, Sivas'ın onlarca sorunu varken kamu kaynağı özel asansöre harcanıyor.

Bir tarafta namusuyla işini yaptığı için yapılmadık bırakılmayan ‘Memur Teoman'lar diğer tarafta lükse, şatafata düşkün bürokratlar. AKP döneminin 20 yıllık özeti budur. Bu israfa son vermek bizlerin en temel görevi. Kamu kaynaklarının böylesine keyfi kullanımına izin vermeyeceğiz” dedi.