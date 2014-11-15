'Survivor'da cuma namazlarında imamlık yaptım'

Komedyen İsmail Baki Tuncer, Survivor yarışmasında yaşadıklarına ilişkin olarak bir anekdot paylaşarak, "Deniz suyu ile abdest alıp Ahmet Dursun ve Gökhan Keser ile cuma namazı kıldıklarını ve kendisinin imamlık yaptığını" söyledi.

Geçtiğimiz dönem Survivor’a yarışmacı olarak katılan İsmail Baki Tuncer’i Özel Başakşehir Fatih Koleji öğrencileri ‘Yılın En İyi Komedyeni’ seçti. Okul yerleşkesinde düzenlenen törene Tuncer, eşiyle birlikte katıldı. Vizyonda olan ‘Sabit Kanca 2’ filminde de rol alan sanatçıya ilgi yoğundu. Survivor’da yaşadıklarıyla ilgili soruları cevaplayan Tuncer, yaptığı tiplemelerin en çok günlük hayatına yansıdığını belirtti.

Tuncer, “Acımı bile normal yaşayamıyorum. Ayağımı çarptığımda Gökhan Özen gibi bağırıyorum. Evde kendi sesimle konuştuğumda ailem beni tanımıyor. Eşim yemek yaparken ne yemek var diye sorduğumda cevap vermiyor ancak başka bir karakterin sesi ile sorduğumda hemen cevap veriyor.” diye konuştu.

‘Turabi benden özür diledi’

Survivor’da yaptıkları ile herkesin eleştiri odağı olan Turabi Çamkıran’ın Sabit Kanca filminde oynaması ile ilgili eleştirilere de cevap veren Tuncer, “Turabi, yarışmadan sonra birleşme partisinde bir araya geldiğimizde yanımıza geldi. Özür diledi ve bana oyuncu olmak istediğini söyleyerek yardım istedi.” ifadelerini kullandı. Tuncer, “Biz de kendisini affettik.” diyerek, bu detayları insanların bilmediğini belirtti.