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Dünya

Suriyeli muhalifler Halep'te kuşatmayı kırmak için saldırıya geçti

BM'ye göre, Halep'te yaklaşık 300 bin kişi, gıda ve ilaç sıkıntısı yüzünden insani krizle yüz yüze

01 Ağustos 2016 16:16

Suriyeli muhalifler Halep'te kuşatmayı kırmak için saldırıya geçti. Muhalifler, hükümet güçlerine ait bazı mevzileri ele geçirdiklerini duyurdu.

Suriye ordusu da muhaliflerin saldırısını doğruladı. Ancak ordudan yapılan açıklamada bir hava üssünü işgal eden muhaliflerin püskürtüldükleri belirtildi.

Saldırıya geçen muhalifler ittifak; Fetih El Şam Cephesi ile Ahraruş Şam hareketini de kapsıyor. Nusra Cephesi geçen hafta El Kaide'den ayrılarak Fetih El Şam Cephesi adını aldığını duyurmuştu.

Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Halep'te taraflar arasındaki çatışmaların birçok cephede sürdüğünü bildirdi.

 

Bölünmüş kent Halep

 

2012'nin ortalarından bu yana Halep'in doğusu muhaliflerin, batısı da hükümetin kontrolünde. Kentin doğusu Şubat ayından bu yana hükümet güçlerinin fiili kuşatması altında. Temmuz ayında kuşatmayı artıran Suriye ordusu geçen hafta kentte bazı bölgeleri ele geçirmişti. Kuşatma nedeniyle Halep'te muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde gıda fiyatları katlanarak arttı.

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre Halep'te yaklaşık 300 bin kişi, gıda ve ilaç sıkıntısı yüzünden insani krizle yüz yüze.

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