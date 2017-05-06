T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye'de 'güvenli bölge' anlaşması yürürlüğe girdi

Suriye'de ateşkesin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran, güvenli bölgeler kurulmasını öngören memorandumu imzalamıştı

06 Mayıs 2017 03:42

Suriye’de oluşturulan gerilimi azaltma bölgelerine ilişkin anlaşma, bugün saat 00:00 itibariyle yürürlüğe girdi.

Çatışmasızlık bölgeleri, gerilimi azaltma bölgeleri, yeşil hat, güvenlik hatları gibi farklı terimlerle adlandırılan güvenli bölgeler, memorandumda yer alan ifadelere göre 6 ay boyunca geçerli olacak geçici bir önlem olup, bu süre garantör ülkelerin oy birliğinde kararıyla uzatılabilecek.

Suriye'de ateşkesin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran, güvenli bölgeler kurulmasını öngören memorandumu imzalamıştı.

 

Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 4 bölge

 

Birincisi Lazkiye, Halep ve Hama'nın çeşitli bölgeleri de dahil olmak üzere İdlib; ikincisi Humus'un kuzeyi; üçüncüsü Doğu Guta; dördüncüsüyse ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra'da kurulacak güvenli bölgelerde, krizin tarafları arasında her türlü silah ve hava araçları kullanılarak süren çatışmalar sonlandırılacak.

Suriye'de kurulacak bu bölgeler, uçuşa kapalı olacak.

 

ABD öncülüğündeki koalisyon: Yorum yok

 

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon ise, Suriye'de oluşturulan gerilimi azaltma bölgeleriyle ilgili yorum yapmak istemiyor. Koalisyonun sözcüsü John Dorrian, "Gerilimi azaltmanın ne anlama gelebileceği ayrıntılarına girmeyeceğim" dedi.

 

ETİKETLER

suiryeateşkestürkiyeiranrusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24