Suriye'de 'güvenli bölge' anlaşması yürürlüğe girdi

Suriye’de oluşturulan gerilimi azaltma bölgelerine ilişkin anlaşma, bugün saat 00:00 itibariyle yürürlüğe girdi.

Çatışmasızlık bölgeleri, gerilimi azaltma bölgeleri, yeşil hat, güvenlik hatları gibi farklı terimlerle adlandırılan güvenli bölgeler, memorandumda yer alan ifadelere göre 6 ay boyunca geçerli olacak geçici bir önlem olup, bu süre garantör ülkelerin oy birliğinde kararıyla uzatılabilecek.

Suriye'de ateşkesin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran, güvenli bölgeler kurulmasını öngören memorandumu imzalamıştı.

Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 4 bölge

Birincisi Lazkiye, Halep ve Hama'nın çeşitli bölgeleri de dahil olmak üzere İdlib; ikincisi Humus'un kuzeyi; üçüncüsü Doğu Guta; dördüncüsüyse ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra'da kurulacak güvenli bölgelerde, krizin tarafları arasında her türlü silah ve hava araçları kullanılarak süren çatışmalar sonlandırılacak.

Suriye'de kurulacak bu bölgeler, uçuşa kapalı olacak.

ABD öncülüğündeki koalisyon: Yorum yok

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon ise, Suriye'de oluşturulan gerilimi azaltma bölgeleriyle ilgili yorum yapmak istemiyor. Koalisyonun sözcüsü John Dorrian, "Gerilimi azaltmanın ne anlama gelebileceği ayrıntılarına girmeyeceğim" dedi.