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Dünya
Deutsche Welle

Suriye ordusundan bayram ateşkesi

Esad yönetimi, ülke genelinde üç gün sürecek bayram ateşkesi ilan etti. Esad aynı zamanda bir camiyi ziyaret etti.

06 Temmuz 2016 21:42


Suriye Ordusu, ülke genelinde uygulanacak üç günlük ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Ateşkesin Çarşamba sabah saatlerinde başladığı ve Cuma gece yarısına kadar süreceği belirtildi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bayram gününde Şam dışındaki bir camiyi ziyaret etti.

Ateşkesin, IŞİD örgütüne ve yine El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi'ne karşı mücadeleyi de kapsayıp kapsamayacağı belirsizliğini koruyor. Ayrıca ülkedeki silahlı muhaliflerin de ateşkese uyacaklarına dair bir açıklama yapmadıkları bildiriliyor.

Çarşamba sabah saatlerinde Halep'te isyancıların kontrolündeki bir semtte yoğun çatışmaların olduğu bildirildi. Aktivistler ve bölge sakinleri çatışmalarda bir sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Esad, Homs kentinde bir camiyi ziyaret etti. Ziyaret, Suriye devlet televizyonundan canlı yayınlandı.Ülkenin üçüncü büyük kenti olan Homs, uzun süre isyancıların kontrolündeyken, 2014 Mayıs ayından bu yana kentin yeniden büyük bölümü Şam yönetiminin kontrolüne geçti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, bayram süresince sağlanacak ateşkesten dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti. Kerry, Rusya ve diğer bazı devletlerle kalıcı ateşkes üzerine girişimlerinin sürdüğünü ifade etti.

Şubat ayı sonunda ABD ve Rusya arabuluculuğunda, Şam yönetimi ile silahlı muhalifler arasında bir ateşkes sağlanmıştı. Ancak ateşkes sıklıkla ihlal edilmişti. Tarafları barış görüşmeleri için de bir masada bir araya getirme fikrinde henüz sonuç alınamadı.

Suriye'deki iç savaş 2011 yılında başladı. İç savaşın başlamasından bu yana 280 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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