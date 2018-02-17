Süreyya Üzmez, okurlarıyla buluştu

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-TÜRKİYE\'de balık restoranları arasında adını dünyada duyurmayı başaran Trilye\'nin sahibi Süreyya Üzmez\'in 4\'üncü kitabı \'Trilye\'nin Oltasına Takılanlar\' kitabı okuyucular tarafından yoğun ilgi gördü.

Trilye müdavimlerinin en özel anılarının kaleme alındığı \'Trilye\'nin Oltasına Takılanlar\' kitabının ilk imza günü geçtiğimiz yaz Bodrum\'da gerçekleştirildi. Kitabın ikinci baskısı sonucu Süreyye Üzmez, okuyucuları ile bu kez Ankara\'da Tunalı Hilmi Caddesi\'nde bulunan D&R\'de bir araya geldi.

Yoğun katılımın olduğu imza gününde açıklamalarda bulunan Süreyya Üzmez, kitabın üzerinde dört yıldır çalışma yaptığını söyledi. \"Bu kitabı okuyunca insanların ülkesine karşı sevgisi daha da artacak\" diyen Üzmen, şöyle konuştu:

\"Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayacak. Girişimci gençlerin geleceğiyle ilgili olumsuz düşünceye takılmasına neden olmayacak. Çünkü bu kitaptaki 101 kişi böyle tırnaklarıyla çok zor şartlardan geçere bütün olumsuzlukları yenerek inanılmaz başarılar yakalamışlar. Türkiye\'de özel sektör hakikaten dinamikleri çok güçlü bir sektör. O nedenle bu kitaptaki başarıları okuyunca ülkemize olan güven daha da artacak. \'Ben yapabilirim, bende bu enerji var\' moraline kavuşacak gençler. O nedenle üniversitelerde yardımcı ders kitabı ile okutulmasını öneriyorum\"

Ayrıca imza gününe ünlü televizyoncu Metin Uca da katıldı. Süreyya Üzmez yaptığı açıklamasının ardından okurlarının kitabını imzaladı.

Öte yandan \'Trilye\'nin Oltasına Takılanlar\' kitabında, ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2016 yılında hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Fenerbahçe\'nin eski başkanlarından Ali Şen\'in de hikayeleri yer alıyor.

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