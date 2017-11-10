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Sürat teknesinde 18 kaçak yakalandı

Yaşar ANTER/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinden Yunanistan'ın Farmakonisi Adası'na (Bulamaç Adası) geçmeye çalışırken sürat teknesi arıza yapan 18 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

10 Kasım 2017 15:23

Yaşar ANTER/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinden Yunanistan\'ın Farmakonisi Adası\'na (Bulamaç Adası) geçmeye çalışırken sürat teknesi arıza yapan 18 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Didim yakınlarından dün sabaha karşı bindirildikleri sürat teknesiyle Bulamaç Adası\'na geçmeye çalışan 17\'si Afganistan ve 1\'i Suriye uyruklu 18 kişilik grup, uluslararası sulara çıkmadan, Tekağaç Burnu açıklarında yakalandı. Sahilden bir mil açıkta teknenin motorunun bozulması üzerine sürüklenmeye başlayan kaçaklar, devriye görevindeki sahil güvenlik botları tarafından yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar, Didim\'e getirildi. Sonrasında ise İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Kaçakların İstanbul\'dan minibüsle getirildikleri ve organizatörler tarafından teknenin kendilerine satıldığı belirtildi. Organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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