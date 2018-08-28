Sürat Pateni Milli Takımı'na Polonyalı antrenör

ERZURUM, (DHA)



Türkiye Sürat Pateni Milli Takımı antrenörlüğüne Polonyalı Anna Lukanova getirildi.

Erzurum’a gelerek milli takım kampına katılan Lukanova, amacının olimpiyatlara sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Polonyalı sürat pateni antrenörü Anna Lukanova ile anlaştı. Görevine Erzurum’da düzenlenen kampla başlayan Lukanova, 8 Polonyalı sporcuyu da kente getirdi. Palandöken Kayak Merkezi’ndeki kampta Lukanova, Türk sporculara ayrı, beraberindeki Polonyalı sporculara ise ayrı kamp programı uygulayacak.

Milli takım antrenörleri Mükerrem Deniz, Duygu Kan ve İnan Eren eşlik ettiği Anna Lukanova, 15 günlük kamp süresince sporculara kara ve buzda antrenman yaptıracak. Dayanıklılık ve sürat üzerine yapılacak antrenmanlarda sporcularla yakından ilgilenen Anna Lukanova’ya Kamp Müdürü Vedat Refayeli Paten Federasyonu’nun rozetini taktı. Sempatik hareketleriyle sporcuların da ilgisini çeken Polonyalı antrenör, amacının olimpiyatlara sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi.

Görevinde yeni olan Anna’ya milli takım antrenörleri Mükerrem Deniz, Duygu Kan ve İnan Eren yardım ederken, 41 kişi ile başlayan kampa Sürat Pateni Branş sorumluları Ata Yetişken ve Naci Korucu da katılıyor. Kampın Müdürlüğünü ise Buz Pateni Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli yapıyor.

FOTOĞRAFLI