Şüpheli şekilde ölen Öykü Yündün’ün cansız bedeninin bulunduğu evde yaşayan arkadaşı tutuklandı

Kocaeli'de bir arkadaşının evinde cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Öykü Yündün'ün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme oldu. Genç kadının cansız bedeninin bulunduğu evde yaşayan arkadaşı tutuklandı.

Körfez ilçesinde yaşayan Öykü Yündün, pazar günü arkadaşı N.Ş.'nin Yeniyalı mahallesindeki evine gitti. Ertesi gün sağlık ekiplerini arayan arkadaşı, Öykü'yü evde hareketsiz halde bulduğunu söyledi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

N.Ş. gözaltına alındı. İfadesinde gece işe gitmek için evden ayrıldığını, sabah geri döndüğünde Öykü'yü ölü bulduğunu söyledi. Eve, bir komşusundan istediği merdivenle girdiğini anlattı.

21 yaşındaki kadının ölümüne ilişkin incelemeler sürerken, arkadaşının tutuklanmasına karar verildi. (İHA)