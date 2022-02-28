Süper Lig'de yeni rekor; bir haftada 44 gol

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında gol rekoru kırıldı. 10 karşılaşmada toplam 44 gol atılırken, bu durum 64. sezonunu yaşayan ligde en fazla golün atıldığı hafta oldu.

Süper Lig’in 27. haftası geride kalırken, futbolseverler gole doydu. Cuma günü oynanan ve golsüz biten Adana Demirspor - Antalyaspor maçının ardından 9 karşılaşmada toplam 44 gol atıldı.

Süper Lig tarihinde ‘en fazla gol atılan hafta’ olma özelliğini taşıyan 1995-1996 sezonu 8. hafta ile 1997-1998 sezonu 30. haftalarda 43 gol atılmıştı. 2021-2022 sezonunun 27. haftasında gerçekleşen rekora Hataysporlu Ayoub El Kaabi hat-trick ile katkı sağlarken; Michy Batshuayi, Patrick van Aanholt, Alexandru Maxm ve Nouha Dicko da 2’şer golle haftayı kapattı.

Atılan 44 golün 37’sine yabancı futbolcular imza atarken, 5 gol yerli futbolcuların ayağından geldi. 2 gol de kendi kalesine atıldı.

Süper Lig’in 27. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0

Trabzonspor: 3 - Kayserispor: 2

Başakşehir: 1 - Karagümrük: 2

Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 3

Altay: 3 - Gaziantep: 2

Giresunspor: 3 - Göztepe: 1

Hatayspor: 5 - Yeni Malatyaspor: 2

Alanyaspor: 5 - Konyaspor: 1

Galatasaray: 4 - Çaykur Rizespor: 2

Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2