Süper Lig'de 34. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

24 Temmuz Cuma

21:00 | Antalyaspor - Galatasaray | Suat Arslanboğa

25 Temmuz Cumartesi

21:00 | Göztepe - Sivasspor | Ali Şansalan

21:00 | Gençlerbirliği - Beşiktaş | Bahattin Şimşek

21:00 | Denizlispor - Ankaragücü | Alper Ulusoy

21:00 | Konyaspor - Alanyaspor | Serkan Tokat

21:00 | Kayserispor - Trabzonspor | Cüneyt Çakır

21:00 | Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK | Arda Kardeşler

21:00 | Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | Halis Özkahya

26 Temmuz Pazar