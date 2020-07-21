Süper Lig'de 34. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:
24 Temmuz Cuma
- 21:00 | Antalyaspor - Galatasaray | Suat Arslanboğa
25 Temmuz Cumartesi
- 21:00 | Göztepe - Sivasspor | Ali Şansalan
- 21:00 | Gençlerbirliği - Beşiktaş | Bahattin Şimşek
- 21:00 | Denizlispor - Ankaragücü | Alper Ulusoy
- 21:00 | Konyaspor - Alanyaspor | Serkan Tokat
- 21:00 | Kayserispor - Trabzonspor | Cüneyt Çakır
- 21:00 | Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK | Arda Kardeşler
- 21:00 | Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | Halis Özkahya
26 Temmuz Pazar
- 21:00 | Kasımpaşa - Başakşehir | Fırat Aydınus