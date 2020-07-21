T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'de 34. hafta hakemleri açıklandı

21 Temmuz 2020 18:59

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

24 Temmuz Cuma

  • 21:00 | Antalyaspor - Galatasaray | Suat Arslanboğa

25 Temmuz Cumartesi

  • 21:00 | Göztepe - Sivasspor | Ali Şansalan
  • 21:00 | Gençlerbirliği - Beşiktaş | Bahattin Şimşek
  • 21:00 | Denizlispor - Ankaragücü | Alper Ulusoy
  • 21:00 | Konyaspor - Alanyaspor | Serkan Tokat
  • 21:00 | Kayserispor - Trabzonspor | Cüneyt Çakır
  • 21:00 | Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK | Arda Kardeşler
  • 21:00 | Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | Halis Özkahya

26 Temmuz Pazar

  • 21:00 | Kasımpaşa - Başakşehir | Fırat Aydınus

ETİKETLER

MHKSüper LigSüper Lig hakemhakemhakemlerSuat Arslanboğa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24