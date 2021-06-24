Sunucu haber bültenini yarıda kesti; "Maaşlarımızı alamıyoruz" dedi

Zambiya'da bir TV sunucusu, haberleri yarıda keserek kendisi dahil olmak üzere kanalda çalışanlara ücret ödenmediğini açıkladı. Sunucu, "Biz insanız ve maaş almamız gerekiyor." dedi.

Zambiya'da haber bülteni sunucusunun yayını yarıda keserek, kanal çalışanlarının ücret alamadığını açıklamasının ardından yayın yarıda kesildi.

Kanal yönetimi haber sunucusunun "sarhoş olduğunu" iddia etti. Kanalın kendisiyle ilgili iddialarına sosyal medya hesabından yanıt veren sunucu ise haber bülteninden önce 3 program daha sunduğuna dikkat çekti.