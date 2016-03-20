Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar nişanlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın, geçen hafta damat Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar'ın rahatsızlığı nedeniyle ertelenen nişanı bugün gerçekleştirildi.

Habertürk'ten Umut Tütüncü'nün haberine göre, Ankara ve İstanbul’da yaşanan terör saldırıları nedeniyle nişan töreni Tarabya Huber Köşkü'nde aile arasında yapıldı. Erdoğan ve Bayraktar ailesinin yakın çevresinin katıldığı törene yaklaşık bir haftadır tedavi gören Özdemir Bayraktar’da katıldı. Tören öncesinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Tarabya Huber Köşkü çevresine basın mensupları yaklaştırılmadı.

Erdoğan, Davutoğlu'nu kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan nişan törenin ardından, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitim Kongresi Kapanış Oturumu’na katılmak üzere Huber Köşkü’nden ayrılarak Haliç Kongre Merkezi’ne geçti.

Buradaki programın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu kabul edecek. Kabulde, İstanbul'da dün meydana gelen patlama da dahil olmak üzere terörle mücadele konusunun, ayrıca AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınacağı öğrenildi.