Sultanahmet'teki Ramazan ayı etkinlikleri yasaklanan İBB'den açıklama: Karar eşit uygulanırsa problem yok

İstanbul Valiliği'nin "tarihi alan" olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Sultanahmet'deki Ramazan ayı etkinliklerini yasaklamasınına ilişkin olarak İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Böyle bir karar alındıysa, ki Başkanımız da bu kararı doğru buluyor, bu kararın eşit olarak uygulanmasından tarafız" dedi.

İstanbul Valiliği’nin İBB'nin Sultanahmet Meydanı’ndaki ramazan ayı etkinliklerini yasakladı. Söz konusu karara ilişkin İBB'den ilk açıklama geldi.

Cumhuriyet'e konuşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Bunu İstanbul Valiliği bize bildiriyor ama bu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uygulaması. Bundan geçen hafta haberdar olduk. Burada açıkçası yanlış bir şey görmüyoruz. Başkanımız da aynı şeyi söyledi. Bu, Kültür Varlıkları ile ilgili İstanbul'un kıymetli alanlarındaki etkinlik sayısının azaltılması, o alanların biraz daha rahat bırakılması anlamında bir karar. Kültür Bakanlığı'nın bu konudaki kararı İBB ve Başkanımız tarafından da benimsenmiş durumda. Başkanımız da böyle düşünüyor" dedi.

Kararın herkes için eşit uygulanması gerektiğinin altını çizen Ongun, "Burada şunu dile getiriyoruz. Böyle bir karar alındıysa, ki Başkanımız da bu kararı doğru buluyor, bu kararın eşit olarak uygulanmasından tarafız. Yani herkes için geçerli olmasından tarafız, sadece İBB değil. Mesela Fatih Belediyesi'nin de Sultanahmet Meydanı'nda hiçbir etkinliğine izin verilmediği takdirde, hiçbir problem yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı bu kararı Başkanımız da mantıklı ve doğru buluyor. Uygulama esasında da, bunun herkes için geçerli bir kural olmasını istiyoruz. Disiplinli bir şekilde, herkese eşit bir şekilde uygulandığı takdirde, temelde bu kararla ilgili bir problemimiz yok" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Valilik'ten İBB'nin Sultanahmet Meydanı’ndaki ramazan ayı etkinliğine izin çıkmadı