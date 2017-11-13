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Süleymaniye merkezli deprem Doğu ve Güneydoğu'dan da hissedildi (3)

AFAD'DAN YARDIM AÇIKLAMASI Irak’ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7

13 Kasım 2017 03:39

AFAD\'DAN YARDIM AÇIKLAMASI
Irak’ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve depremzedelere yardım amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve UMKE ekipleri Süleymaniye\'ye hareket etti. Başbakanlık\'a bağlı AFAD\'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Irak-İran sınırında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman, Siirt ve Van illerimizde de hissedilmiş olup, bu bölgelerde olumsuz bir ihbar alınmamıştır.
Deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Van ve Diyarbakır İl AFAD Müdürlüklerinden 8 araç ve 42 personel Irak sınırına yönlendirilmiştir. Ayrıca, UMKE’den 1 araç ve 10 personel Irak sınırına doğru hareket etmiştir.
Deprem bölgesine hareket etmek üzere Ankara İl AFAD Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği teyakkuz haline geçirilmiş, Genelkurmay Başkanlığı tarafından görevlendirilecek hava aracı ile yeterli sayıda personel, ihtiyaç halinde bölgeye sevk edilecektir. Söz konusu personelin Erbil veya Bağdat kentine ulaşımlarının sağlanması için hazırlıklar devam etmektedir.
Deprem bölgesine gönderilmek üzere AFAD ve Türk Kızılayı’ndan 4000 adet çadır, 7000 adet battaniye ve 1 adet yemek TIR\'ı Habur sınır kapısına sevk edilmiştir.\"

ANKARA, (DHA)
 

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