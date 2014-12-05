Süleyman Demirel hastaneye kaldırıldı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, grip ve bronşit rahatsızlığı nedeniyle Güven Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren Demirel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, yaklaşık bir haftadır grip ve bronşit rahatsızlığı geçiren 9. Cumhurbaşkanı Demirel, Güven Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorların isteği üzerine tedavisine hastanede devam edilen Demirel'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Demirel'in, şeker hastalığının bulunması ve daha önce de solunum yolu rahatsızlığı geçirmesi nedeniyle tedavisine devam edildiği öğrenildi.