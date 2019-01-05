T24 LogoT24 Logo
Gündem

Su kuyusuna düşen boğa, kurtarıldı

AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesindeki kuruyan su kuyusuna düşen boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

05 Ocak 2019 19:13

AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Çine ilçesindeki kuruyan su kuyusuna düşen boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dorumlar Mahallesi\'nde Nuri Ülker\'e ait büyükbay hayvan, bugün sabah saatlerinde, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuruyan su kuyusuna düştü. Büyükşehir Belediyesi\'nin 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi\'ne gelen ihbar üzerine ekipler, boğayı kurtarmak için harekete geçti. Mahalleye gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hayvanı kurtardı. Veteriner hekim tarafından kontrol edilen hayvan, sahibine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AYDIN DHA AYDINDorumlar Mahallesi NuriBüyükşehir BelediyesiHızlıMerkeziMahalleyeVeterinerFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24