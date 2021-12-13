'Stokçu'lara ceza artırımı teklifi Meclis'e sunuldu

AKP, stokçuluk yapanlara ağır cezalar getiren 8 maddelik Yasa Teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Stokçuluk yapanlara 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında ceza verilecek.

AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ile birlikte 38 milletvekilinin imza attığı 8 maddelik ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Kanun teklifinin gerekçesinde; “Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşması engelleyici faaliyetlerde bulunulması durumunda öngörülen cezaları ağırlaştırılarak cezanın etkinliğinin ve caydırıcılığının artırılması amaçlanmaktadır” ifadeleri yer aldı.

LPG depolama ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmek üzere ilgili kanundaki “LPG dağıtıcıları” yerine "piyasa faaliyetinde bulunanlar” ifadesi eklenerek tanımın kapsamı diğer lisans sahiplerini de kapsayacak.

ETİBANK, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. ve elektrik dağıtım şirketleri adına kayıtlı tesisler, faaliyetlerin niteliğine göre TEİAŞ veya TEDAŞ'a devredilebilecek. Devir işlemleri harç ve döner sermaye hizmet bedelinden muaf olacak.

2 milyon liraya kadar

Yapılan düzenleme ile Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nda değişikliğe gidilecek. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasının engelleyici faaliyetlerde bulunulması durumunda öngörülen cezalar artırılacak. ‘Cezaların ağırlaştırılarak cezanın etkinliğinin ve caydırıcılığının artırılması’ gerekçesiyle cezanın alt ve üst sınırları yeniden belirlenecek. Mevcut kanundaki “her bir aykırılık için elli bin Türk lirası” ibaresi “yüz bin Türk lirasından iki milyon Türk lirasına” diye değiştirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, stokçuluk ile ilgili, “Stokçuluk biliyorsunuz bizim dinimizde de haramdır. Böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var, her alanda. Son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Birçok kapalı otoparklara sıfır otomobiller depolanmak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyorlar. Hele hele gıdada stokçuluk yenilir, yutulur bir şey değil. Onun için şu andaki cezai müeyyide çok düşük” açıklaması yapmıştı.

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