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Dünya

Stockholm merkezinde şüpheli paket

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Şubat (DHA) – İsveç’in başkenti Stockholm’de kent merkezinde bir çöp kutusunda şüpheli bir obje bulundu

21 Şubat 2018 18:16

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Şubat (DHA) – İsveç’in başkenti Stockholm’de kent merkezinde bir çöp kutusunda şüpheli bir obje bulundu.

Aftonbladet Gazetesi’ndeki habere göre Stockholm merkezi Sergelarkaden bölgesinde ihbar üzerine bulunan obje için bomba ekipleri çağırıldı. Olay yeri kordon altına alındığı ve bölgeye girişler yasaklandı.

Stockholm Emniyet Müdürlüğü’nden Eva Nilsson yaptığı açıklamada, “Ekiplerimizle olay yerindeyiz. Bölgeye girişlerin ne kadar süre engelleneceği henüz belli değil” dedi.

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