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Spor

Stjepan Tomas'tan Mitrovic değerlendirmesi

Türkiye'de uzun yıllar forma giyen Tomas, Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic'in milli takım seviyesinde bir futbolcu olduğunu söyledi

06 Ocak 2017 12:48

Türkiye’de futbolcu ve antrenör olarak 10 yılı aşkın bir zaman geçiren Stjepan Tomas, Beşiktaş’ın yeni transferi Matej Mitrovic’i değerlendirdi.

Hırvatistan medyasına konuşan eski Fenerbahçeli ve Galatasaraylı stoper, Mitrovic’in Beşiktaş’a gitmesinin önemli olduğunu belirtti.

Siyah-beyazlıların, Mitrovic için yüksek bir bonservis ödediğini vurgulayan Tomas, “Duyduğum kadarıyla 4 milyon Euro'ya kadar çıkıyor bu bedel.

Bir stoper için çok önemli bir miktar. Ancak Beşiktaş böylesine bir ilgi gösterdiyse, ben eminim ödemelerde ve parada hiçbir sorun yaşanmayacaktır” dedi.

 

"Milli takım seviyesine geldi"

 

23 yaşındaki Mitrovic’in geleceği açısından Türkiye liginin büyük bir adım olacağını da kaydeden Hırvat futbol adamı, “Mitrovic gelişmekte olan bir oyuncu. Artık milli takım seviyesine ulaşmış bir isim. Hatta bu seviyede bazı maçlarda da kendini gösterdi. Beşiktaş’a gitmesi hata olmaz.

Türkiye Ligi gerçekten yarışmacı bir lig. Büyük futbolcular hatta dünyaca ünlü yıldızlar var. Hiçbir maç kolay olmaz orada. Kazanmak için savaşmak zorundasınız. Tempo hep yüksek” diye konuştu.

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Stjepan TomasBeşiktaşMatej Mitrovic

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