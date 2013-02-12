Steve Jobs gardroplara giriyor!

Geçtiğimiz yıl ekim ayında kaybettiğimiz teknoloji dünyasının devlerinden Apple’ın kurucusu ve eski CEO’su Steve Jobs, Türkiye’de tekstil sektöründe marka oldu.

Dünyaca ünlü isimleri kullanarak markalaşma furyasına Türkiye’de devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ölen dahi isim Steve Jobs adına Adres Patent aracılığıyla marka başvurusu yapan Cannur Tekstil Nakış Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Şirketi’nin markası TPE tarafından yayına çıkarıldı.

Teknoloji devi Apple’ın kurucusu Steve Jobs’a hayran olduğunu söyleyen Cannur Tekstil’in sahibi Kamil Kürekçi; “Steve Jobs’un ölümünden sonra başvurduğum marka tekstil sektöründe spor giyim olarak piyasaya sürülecek ürünlerden oluşuyor. Özelikle ihracat yapacağımız için bu isimle yurtdışına açılmamız bizim için avantajlı bir durum olacak. Çünkü Steve Jobs dünyaca ünlü ve akıldan asla silinmeyecek bir marka olduğunu düşünüyoruz. Ürünlerimizin yurtdışındaki reklamı açısından, işlerimizi daha kolay hale getireceği ortada" dedi.