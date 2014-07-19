Stephen Hawking ötenaziye destek verdi

Stephen Hawking engelli insanların kendilerini öldürme özgürlüğünü kullanmasına engel olmanın onlara karşı bir ayrımcılık olduğunu çünkü engelsiz birinin bu tercihi istediği zaman yapabildiğini söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 72 yaşındaki bilim adamı, bu yola gitmeden önce bir kişinin gerçekten ölmek istediğinden emin olmak için her türlü önlemi almak gerektiğini vurguladı.

'Ben de intihar etmeyi denedim'

Kendisi de boyundan aşağı engelli olan ve bilgisayar aracılığıyla konuşabilen Stephen Hawking, kendisinin de boğazına nefes alabilmesi için boru yerleştirilen trakeostomi ameliyatı sonrasında intiharı denediğini itiraf etti.

Kozmolog, "Bir süre nefes almamak suretiyle intihar etmeyi denedim. Ama nefes alma refleksi baskın çıktı" dedi.



Hawking, "Çok büyük acı içinde olmadıkça umutsuzluğa düşüp intihar etmek yanlış ama insanların bu tercihi yapmaya hakkı var. İnsanların elinden ölümü seçme hakkını almamalıyız" diye konuştu.



İngiltere parlamentosunda görüşülen bir yasa teklifi, doktorların, altı aydan az ömrü kaldığı düşünülen ölümcül hastaların talebi halinde, hayatlarına ilaçla son verebilmesini içeriyor.



Yasa bu uygulama için iki ayrı doktorun hastanın durumunun gerçekten ölümcül olduğu ve en fazla 6 ay ömrü kaldığına dair rapor vermesi gerekiyor.