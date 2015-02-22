Stephen Hawking: İnsanlığı kurtarmak için uzayda koloni kurmalıyız

Yaşayan bilim insanları arasında dünyada en çok tanınan isimlerden Stephen Hawking, "İnsanlığı kurtarmak için başka gezegenlerde koloniler kurmak zorundayız" dedi.

ABD’den gelen konuklarına Londra Bilim Müzesi'ni gezdiren Stephen Hawking'e basın mensupları da eşlik etti. Ünlü fizikçi, 'İnsanlığı kurtarmak için başka gezegenlerde koloniler kurmalıyız' dedi.

Hawking, "Bu saldırganlık, medeniyetin ve insanlığın sonunu getirebilir. Ancak uzayda yolculuk bizi başka bir yöne götürebilir. Bu insanoğlunun geleceği için gerekli. Başka bir gezegende koloni kurma olasılığını, canlılar için bir tür 'hayat sigortası' olarak algılamalıyız" dedi.

Londra Bilim Müzesi'ni gezen Amerikalı konuklardan Adaeze Uyanwah, insanlığın sonunun nasıl geleceğini sorunca Hawking şunları söyledi:

"İnsanoğlunun saldırganlığı nükleer savaşlara yol açabilir. Böylece medeniyet sona erer ve insanlık biter. Hiçbir problemimizin çözümü Dünya'da yok. Ama Dünya bize başka bir perspektif sunuyor. İnsanoğlunun geleceğinin uzayda olduğuna inanıyorum. İnsanlar başka gezegenlerde koloni kurarak soylarını devam ettirebilirler."

Hawking ayrıca 'yapay zeka'nın da insanlığın sonunu getirebileceğini söyledi.