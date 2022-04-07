Starbucks, kahvelerine zam yaptı

T24 Haber Merkezi

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, artan maliyetler nedeniyle kahve fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı.

Starbucks'tan resmi bir açıklama yapılmazken, T24'e bilgi veren Starbucks çalışanı, fiyatların şubelere göre farklılık gösterdiğini söyledi.

Yapılan yüzde 25 zamla birlikte, Starbucks'a bu yıl ikinci kez zam gelmiş oldu. Online sipariş platformları üzerinden ise fiyatlar değişkenlik gösteriyor.

Bugünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlandırmada en ucuz kahve (espresso) 14,75 liraya yükseldi.

Bazı kahvelerin küçük boy fiyatları şubelerde şöyle oldu:

Filtre kahve: 17 TL

Türk Kahvesi: 17 TL

Americano: 19,75 TL

Latte: 21,75 TL

Cappuccino: 21,75 TL

Caramel Macchiato: 27,25

Mocha: 31,25