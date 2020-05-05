Star Wars filminin yönetmeni belli oldu

Yeni Star Wars filmini Taika Waititi yöneteceği açıklanırken, yönetmenin Krysty Wilson-Cairns ile senaryoyu da yazacağı belirtildi.

Hunt for the Wilderpeople filmiyle dikkatleri üstüne çeken ve Jojo Rabbit ile (Tavşan Jojo) uyarlama senaryo dalında Oscar'a uzanan Taika Waititi, yeni Star Wars filmini yönetecek.

Star Wars serisinin son dizisi The Mandalorian'ın iki bölümünü yöneterek kadroya dahil olan Waititi, aynı zamanda Sam Mendes imzalı 1917 filmiyle en iyi senaryo kategorisinde Oscar'a aday gösterilen Krysty Wilson-Cairns'le senaryoyu da yazacak.

2017 yılında Thor: Ragnarok'a imza atan usta yönetmen, Star Wars filminden önce devam filmi Thor: Love and Thunder'ın da yönetmenliğini üstlenecek.