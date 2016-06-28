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Kültür-Sanat

Star Trek Sonsuzluk 8 Temmuz’da vizyona giriyor

Serinin son filmi yolda

28 Haziran 2016 14:00

Star Trek serileri merakla beklenen filmi Star Trek Beyond’un 8 Temmuz’da vizyona girecek. 

Dünya genelinde milyonlarca Star Trek hayranının merakla beklediği filmden yeni görüntüler de  yayınlandı.

Uzun bir dönem dizi serileri ile izleyenlerin gönlünde taht kuran Star Trek günümüz film teknolojileri ile beyaz perdeye uyarlanmış ve milyonlar tarafından büyük beğeni kazanmıştı.

Yönetmenliğini Justin Jin’in yaptığı filmin kadrosunda , Idris Alba, Zoe Saldana, Chris Pine ve Zachary Quinto gibi isimler bulunuyor.

USS Enterprise'ın mürettebatının yeni maceralarını konu alacak olan serinin en son filmi olan Star Trek Beyond’un film müziğini ‘ Sledgehammer’ı ise Rihanna seslendiriyor.

 

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