Star: Paralel polisler yüzlerce teknik takip ve dinleme cihazı çaldı

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından Emniyet’te cemaatle bağlantılı olduğu iddia edilen binlerce polis görevden alınırken, hükümete yakınlığıyla bilinen Star gazetesi, görev yeri değiştirilen polislerin giderken yüzlerce dinleme cihazını da birlikte götürdüğünü yazdı. Star gazetesindeki habere göre, cihazların tehdit ve şantaj amacıyla dinleme için kullanılabileceği endişesi yaşanıyor.

AKP ile Gülen cemaati arasındaki gerilim sıcaklığını korurken, hükümete yakınlığıyla bilinen Star gazetesi, görevden alınan polislerle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Star gazetesinin bugünkü (11 Şubat) nüshasında Kemal Gümüş imzasıyla yayımlanan, “Böcekleri çaldılar, şimdi dinliyorlar” başlıklı haber şöyle:

‘Böcekleri çaldılar, şimdi dinliyorlar’

17 ve 25 Aralık operasyonlarının ardından Emniyet yapılanması dağıtılan paralel örgütün, giderken yüzlerce telefon dinleme cihazını da beraberinde götürdüğü belirlendi. Cihazların tehdit ve şantaj amacıyla dinleme için kullanılabileceği endişesi var.

Giderken çaldılar

Emniyet içindeki yapılanması sayesinde yıllardır yasal ve yasadışı dinleme yapan paralel yapılanmanın kullandığı devlete ait yüzlerce dinleme cihazının 17 ve 25 Aralık operasyonlarından sonra kaybolduğu ortaya çıktı. İstanbul İstihbarat’taki kayıp cihazlar benzeri durumların bir çok ilde yaşandığının anlaşılması üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne talimat vererek 81 ilin envanterinde kayıtlı cihazların tespit edilmesini ve çalınan cihazların listelenerek rapor edilmesini istedi.

Kayıp aletler raporlara girdi

Paralel papılanmaya mensup istihbaratçıların tasfiyesinden sonra atanan yeni emniyet mensuplarının Emniyet envanterinde kayıtlı bir çok cihazın olmadığını tespit etti. Teknik, fiziki takip ve dinlemede kullanılan cihazların kaybolduğunu fark eden istihbarat birimleri, kayıp cihazların cinsini ve miktarını üstlerine rapor ettiler. Yapılan envanter sayımında ise özellikle büyük kentlerde onlarca fiziki, teknik takip ve taşınabilir ses kayıt cihazlarının eksik olduğu tespit edildi.

Birçok ilde kayıp tespit edildi

Yapılan envanter sayımında şu ana kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Adana, Trabzon, Mersin, Kocaeli, Kayseri, Malatya, Sakarya ve Antalya gibi bir çok ilde istihbarat birimlerinde birçok teknik takip, fiziki takip ile dinleme cihazlarının kaybolduğu belirlendi. Emniyet İçindeki paralel yapılanmanın, seçim ayarlı operasyonların ardından görev değişikliği sırasında yüzlerce dinleme ve teknik takip cihazlarının kaybolduğu ortaya çıktı. 81 ilde alarma geçen emniyet istihbarat birimleri kayıp cihazları ararken İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla tüm İl Emniyet Müdürlüklerine teknik takip ve dinleme cihazlarının envanterinin çıkartılması talimatı verdi.

Operasyon sonrası yok oldular

Kayıp cihazların izini süren istihbarat birimleri, özellikle görev yerleri değişen personeli birinci şüpheli olarak görüyor. Envanter sayımında bazı cihazların 5 yıldır kayıp olduğu ve bu güne kadar hiçbir ize rastlanılmadığı ifade edildi. Ancak kaybolan diğer cihazların büyük bölümünün son iki ay içinde yok olduğu belirtildi. Paralel devlet yapılanmasının bu cihazlarla bir çok ilde dinleme merkezi kurduğu ve kayıp cihazların bir kısmının bu merkezlerde kullanıldığı belirtiliyor.

Şantaj ve tehdit dinlemesi

Paralel yapılanmanın emniyetin imkanlarıyla birçok iş adamı ve bürokratı illegal olarak dinleyip kaydettiği ve bu kayıtları birer şantaj ve tehdit aracı olarak kullandığı iddia ediliyor. Daha önce de bazı cihazların kaybolduğu ortaya çıkmış bu güne kadar sayısız kişinin bu cihazlarla dinlendiği tespit edilmişti. Paralel yapı tarafından yapılan tüm illegal dinleme ve teknik takip kayıtlarından elde edilen verilerin hükümeti zor durumda bırakmak için şantaj malzemesi olarak kullanıldığı belirtiliyor.

'Çalıntı cihazlarla dinleme yapılır'

Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Bülent Orakoğlu, Emniyet’in envanterinde bulunamayan dinleme cihazlarına ilişkin konuştu. Cihazların dinleme yapmaya olanak sağladığını belirten Orakoğlu, “Eğer bu cihazlar görev yapanlar giderken yanında götürülmüşse, pekala dinleme yapılması mümkündür. Bu dinleme helikopterle, karadan ve denizden de gerçekleştirilebilir” dedi.