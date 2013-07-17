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Spor

Stadyumlar güvenlik kameralarıyla izlenecek

Futbolda şiddet olaylarının önlenmesi kapsamında, Spor Toto Süper Lig'inde oynanacak karşılaşmalar kameralarla izlenecek. 6 stadyumda başlayacak uygulama tüm şehirlere yayılacak

17 Temmuz 2013 14:21

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili verdiği karar sonrası, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile görüştü. Kritik zirvedeki konulardan biri de, yeni sezon öncesi stadyumlardaki güvenlik önlemleri oldu.

 

İlk etapta 6 stadyum

 

Bakan Kılıç, 6222 sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun maddesinin kararlıkla uygulanacağını belirtti ve e-bilet ile kameralı güvenlik sisteminin önemine dikkat çekti. Kameralı takibin aşamalı olarak hayata geçeceğini ifade eden TFF Başkanı Demirören, ilk etapta 3 ildeki 6 stadyumda e-bilet ve kameralı takip sisteminin uygulanacağını söyledi.

Demirören, bu statların İstanbul'da Türk Telekom Arena, Şükrü Saracoğlu, Olimpiyat ve Kasımpaşa; Bursa'da Atatürk ve Trabzon'da Hüseyin Avni Aker olacağının bilgisini verdi. Sezon boyunca tüm Süper Lig ve PTT 1. Lig ekipleri bu sisteme dâhil olacak. Stat içinde ve çevresinde güvenlik önlemleri arttılırken, hukuki takip ve cezalandırma da adliyeler tarafından sıkı şekilde uygulanacak.

 

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