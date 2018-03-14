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Spor

SSC Palmberg Schwerin - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

İSTANBUL,(DHA) SALON: Palmberg Arena HAKEMLER: Nicholas Heckford (ENG-İngiltere), Sotirios Delikostidis (GRE-Yunanistan) SSC PALMBERG ARENA: Geerties, Barfield, Lippmann, Szakmary, Dumancic, Hanke, Carocci (L), Oluic, Alanko, Bettendorf, Schoelzel

14 Mart 2018 01:44

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Palmberg Arena
HAKEMLER: Nicholas Heckford (ENG-İngiltere), Sotirios Delikostidis (GRE-Yunanistan)
SSC PALMBERG ARENA: Geerties, Barfield, Lippmann, Szakmary, Dumancic, Hanke, Carocci (L), Oluic, Alanko, Bettendorf, Schoelzel. 
ECZACIBAŞI VİTRA: Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Güldeniz, Adams, Simge (L), Hande, Gözde.
SETLER: 18-25, 19-25, 20-25
SÜRE: 77 dakika (23, 26, 28)

2018 CEV Kupası yarı final ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Alman ekibi SSC Palmberg Schwerin\'i 25-18, 25-19 ve 25-20\'lik setlerle 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj yakaladı ve final yolunda önemli bir adım attı.

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