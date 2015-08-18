Sri Lankalı lider sandıkta yenildi



2005 – 2010 yılları arasında iki dönem devlet başkanlığı görevinde bulunan Mahinda Rajapakse, ocak ayında yapılan seçimi Maithripala Sirisena karşısında kaybetmişti. Rajapakse, iktidara bu kez başbakan olarak dönmeyi umuyordu. Her iki lider de Halkın Birleşik Özgürlük İttifakı'na (UPFA) mensup olmasına rağmen Devlet Başkanı Sirisena, selefinin başbakanlığını veto edeceğini açıklamıştı.

Başbakanlık rüyasının gerçekleşmeyeceğini kabul eden Mahinda Rajapakse, sandıkta sıkı bir mücadele verdiklerini söyledi. Resmi olmayan sonuçlara göre Rajapakse'nın partisi Halkın Birleşik Özgürlük İttifakı (UPFA) 9, iktidardaki Birleşik Ulusal Parti (UNP) ise 10 seçim bölgesinde önde gidiyor. Üç seçim bölgesinde ise en güçlü parti Tamil azınlığı temsil eden siyasi hareket oldu.

Rajapakse ocak ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kaybettikten sonra aynı partiye mensup Sirisena'nın çalışmalarını taraftarları aracılığıyla engellemeye çalışmıştı. Devlet Başkanı Maithripala Sirisena bunun üzerine seçimleri öne almıştı.

Tamil isyanını kanlı şekilde bastırdı

Rajapakse, seçimde nüfusun çoğunluğunu oluşturan Seylanların desteğini almış, Tamiller ve Müslümanlar ise Rajapakse'ye karşı çıkmıştı. Rajapakse, Tamil isyanına 2009 yılında kanlı bir şekilde son vermişti. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre iç savaşın sonlarına doğru yaklaşık 40 bin sivil Tamil öldürüldü.

Rajapakse ailesinin birçok üyesi hakkında yolsuzluk davası açıldı. Gözlemciler, kendisi hakkında da dava açılmasını önlemek için Rajapakse'nin siyasi dokunulmazlık peşinde olduğunu iddia ediyordu.