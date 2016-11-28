Spor Bakanı: Hakan Şükür gibilerle işimiz olmaz

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fethullah Gülen cemaatine ilişkin olarak, "Ne olduğu ortaya çıkmış bu yapının yanında yer alanlarla bizim işimiz olmaz. Örneğin Hakan Şükür. Siz onların yanında yer aldıysanız o konu bitmiştir" dedi.

DHA'nın haberine göre Kılıç, "FETÖ, devletin belli yerlerine sızmış ve devleti terörize etmeye çalışan bir yapı" ifadesini kullandı. Kılıç, "Hakan Şükür dönem içerisinde Türk futbolunda belli başarılar elde etmiş... Ancak devlete ve millete ihanet içerisinde olanlarla birlikte hareket ederseniz, siz o zaman onların yanında yer almışsınızdır, o konu bitmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Kılıç, kulüplerin harcamaları için de, "Başkanların sorumlu davranması, ayaklarını yorganlarına göre uzatması gerekiyor. Yoksa UEFA'nın Mali Fair-Play kuralları çerçevesinde yaptırımlar geliyor" şeklinde konuştu.