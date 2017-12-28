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SPK'dan Çiftlik Bank'a suç duyurusu

  Gülseli KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) SERMAYE  Piyasası Kurulu (SPK), Çiftlik Bank hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu

28 Aralık 2017 19:37

 

Gülseli KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) SERMAYE  Piyasası Kurulu (SPK), Çiftlik Bank hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. 
SPK\'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Çiftlik Bank adı altında www.ciftlikbank.com ve www.ciftlikbank.web.tr adresli internet siteleri ile Çiftlik Bank ile ilişkili olduğu
anlaşılan Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Tic. Ltd. Şti., Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Çanakkale Dora
Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi ve Famegame Software Ltd. unvanlı şirketler
üzerinden yürütülen faaliyetlerin incelenmesi neticesinde; Çiftlik Bank adlı oyun platformunun internet siteleri ve sosyal medya
hesaplarında kullanıcılara yüksek oranlarda getirilerin vaad edildiği, oyun platformunda vaad edilen yüksek oranlı getirinin kaynağı
olarak hayvancılık sektöründe yapılan reel yatırımların gösterildiği; ancak söz konusu şirketlerin de zarar ettiği görüldüğünden
mevcut üyelere oyun içerisinde yapılması vaad edilen yüksek oranda ödemelerin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı; sayısı
tam olarak tespit edilemeyen çok sayıda kişiden hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde yüksek getiri taahhüdü yoluyla
para toplanmasının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 80 inci maddesi ile kurulması yasaklanmış olan \'piramit
satış sistemi\'nin özelliklerini bünyesinde barındırması ve hileli davranışlar yoluyla sisteme para aktaran şahısların zarara
uğratılabileceği ve ileride büyük mağduriyetlere yol açabileceği hususları dikkate alınarak, konuyla ilgili olarak 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu’nun 157 ve 158 inci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç ihbarında bulunulmasına ve 6502 sayılı
Tüketici Kanunu’nun 6’ncı ve 80’inci maddeleri kapsamında gereğinin takdir ve ifasını temin etmek üzere Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’na bilgi verilmesine karar verilmiştir\" 
 

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