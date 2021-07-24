SpaceX, Jüpiter’in uydusu Europa’ya 178 milyon dolara gidecek

Ekonomi Servisi

NASA, Jüpiter’in uydusu Europa’ya bilimsel keşif yolculuğu için Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin roketi Falcon Heavy’yi seçti. Yüzeyinde okyanuslar bulunduğu düşünülen Europa, dünyadan 630 milyon kilometre uzakta bulunuyor. 2024 yılının Ekim ayında başlaması öngörülen Europa’ya yolculuğun 5 yıldan fazla sürmesi bekleniyor.

NASA, SpaceX ile imzalanan sözleşmenin 178 milyon dolar büyüklüğe sahip olduğunu açıkladı.

Keşif yolculuğunda Europa’nın yüzeyinden yüksek çözünürlük fotoğraflar çekilmesi ve okyanusun derinliğinin ve tuz miktarının araştırılması hedefleniyor.