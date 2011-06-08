-SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN UZMAN ERBAŞA ÖNCELİK ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, yönetmeliğin ''18.3.1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 19. maddesi ve 10.3.2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 8. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlandığı'' belirtildi. Yönetmeliğin ''Değerlendirme ve müracaatın kabulü'' başlıklı maddesine, ''Sözleşmeli erbaş veya sözleşmeli er olarak görev yapanlar ile söz konusu personelden kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen, kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar, seçim ve sınav aşamalarında başarılı olmaları halinde, yapılacak sıralama sonucunda aynı puanı alan diğer adaylar arasından öncelikli olarak tercih edilir'' fıkrası eklendi.