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Sözcü yazarı Saygı Öztürk: Üç generalin istifa dilekçesi verdiğini öğrendim

Öztürk, generallerin istifalarının kabul edilmeyebileceğini söyledi

19 Eylül 2021 07:39

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, çoğunluğu İdlib bölgesinde olmak üzere bu sene içinde 77 şehit verildiğini belirterek, "Şehit sayılarımızı incelediğimizde bazı yıllarda daha fazla şehit verdiğimiz anlaşılıyor. Örneğin, AKP'nin iktidara geldiği 2003 yılında 31 şehit. 2004'te 75 şehit. 2009'da 62 şehit. 2013 yılında 61 şehidimiz olmuştu. Yani, bu yılın ilk 9 ayında verdiğimiz şehit sayılarından düşüktü" diye yazdı.

Suriye'de görev yapan Tuğgeneral Metin Eştürk, Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir ve Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ercan Çorbacı'nın istifalarına işaret eden Öztürk, "Şu günlerde üç generalin de istifa dilekçesi verdiğini öğrendim. Ancak, dilekçe vermeleri onların ayrılacağı anlamına gelmesin. Genelkurmay bunları kabul etmeyebilir, bu nedenle isimlerini de yazmıyorum" ifadelerini kullandı.

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