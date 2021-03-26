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Ekonomi

Sözcü yazarı Muratoğlu: Zihin oyunları oynamak istiyorsa sudoku, çengel bulmaca falan çözseydi, Merkez Bankası başkanını kovmanın ne gereği vardı şimdi? 

26 Mart 2021 10:06

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem’in "Merkez Bankası başkanının bu kadar sık değişmesi ekonomi dışı belki de bir beyin jimnastiği olabilir” açıklamasına ilişkin olarak, “Zihin oyunları oynamak istiyorsa sudoku, çengel bulmaca falan çözseydi, Merkez Bankası başkanını kovmanın ne gereği vardı şimdi? “ yorumunu yaptı.

Muratoğlu yazısında,Ciddi söylemesine bakmayın kuvvetle muhtemel dalga geçti. Ya da beyinsiz yerine koydu izleyenleri… Aklıma başka bir açıklama gelmiyor ki! Düşünsenize bir doktorun ameliyat sırasında beyin jimnastiği yaptığını… Hastanın böbreğini, beynine taktığını… Sonra da bunu hasta yakınlarına anlattığını… Merhaba, babanız artık böbrek jimnastiği yapacaktı ama masada kaldı! Var mı farkı? Zihin oyunları oynamak istiyorsa sudoku, çengel bulmaca falan çözseydi… Merkez Bankası başkanını kovmanın ne gereği vardı şimdi? Bize çok pahalıya patladı bu egzersizi…" ifadesini kullandı. 

 

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